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11 минут назад

«Гнев, стыд, бессилие»: читатели Die Welt возмутились новогодним обращением Шольца

Вечерняя Москва

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем новогоднем обращении к народу пообещал поддерживать Украину несмотря на последствия. Однако пользователи германской газеты Die Welt раскритиковали подобное заявление лидера Германии.

Немцев возмутило новогоднее обращение Шольца
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

— Отвращение, гнев, стыд, бессилие. После таких заявлений у меня нет слов, — написал один из комментаторов.

Один из пользователей задается вопросом, почему Шольца не волнует его провальная энергетическая политика. Напомним, что в своем обращении германский лидер призвал немцев продолжать экономить энергию и пообещал независимость Берлина от российского газа, сообщает РИА Новости.

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Напомним, что канцлер ФРГ в своем обращении к согражданам по случаю Нового года заявил о планах поддерживать Киев, а также о единении Евросоюза с Североатлантическим альянсом (НАТО), несмотря на последствия событий на Украине, с которыми сталкиваются немецкие граждане. По его мнению, восточноевропейское государство не сдается в том числе благодаря помощи из Берлина.

Кроме того, свою поддержку киевскому режиму высказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он уточнил, что британское государство продолжит оказывать поддержку Украине, несмотря на экономические сложности

В мире,Риши Сунак,Олаф Шольц,НАТО,ЕС,
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