Немцев возмутило новогоднее обращение Шольца

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем новогоднем обращении к народу пообещал поддерживать Украину несмотря на последствия. Однако пользователи германской газеты Die Welt раскритиковали подобное заявление лидера Германии.

— Отвращение, гнев, стыд, бессилие. После таких заявлений у меня нет слов, — написал один из комментаторов.

Один из пользователей задается вопросом, почему Шольца не волнует его провальная энергетическая политика. Напомним, что в своем обращении германский лидер призвал немцев продолжать экономить энергию и пообещал независимость Берлина от российского газа, сообщает РИА Новости.

Напомним, что канцлер ФРГ в своем обращении к согражданам по случаю Нового года заявил о планах поддерживать Киев, а также о единении Евросоюза с Североатлантическим альянсом (НАТО), несмотря на последствия событий на Украине, с которыми сталкиваются немецкие граждане. По его мнению, восточноевропейское государство не сдается в том числе благодаря помощи из Берлина.