Вучич назвал условие присоединения Сербии к антироссийским санкциям

Сербия не намерена вводить санкции против России и будет придерживаться этой позиции, пока она не ставит под угрозу жизненно важные интересы страны. Об этом заявил в интервью телеканалу Prava президент страны Александр Вучич, пишет ТАСС.

После начала Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции. Однако Сербия стала единственной страной-кандидатом в ЕС, которая не поддержала санкционное давление на Россию.

По словам Вучича, прошедший год показал, насколько позиция Сербии по санкциям против России «была принципиальной и точной».

«Насколько мы сможем защищать эту позицию - увидим, в любом случае, не ценой угрозы жизненным интересам этой страны, но легко мы от этой позиции не отречемся», - подчеркнул он.

Президент Сербии напомнил, что его страна не сдается и «бережет свою свободу, насколько сможет».

«По санкциям я не обещаю ничего, но и мое необещание значит намного больше, чем обещания многих», - заметил он.