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38 минут назад

Вучич: Сербия не откажется от своей позиции по санкциям против России

Алиса Селезнёва

Сербия не намерена вводить санкции против России и будет придерживаться этой позиции, пока она не ставит под угрозу жизненно важные интересы страны. Об этом заявил в интервью телеканалу Prava президент страны Александр Вучич, пишет ТАСС.

Вучич назвал условие присоединения Сербии к антироссийским санкциям
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

После начала Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции. Однако Сербия стала единственной страной-кандидатом в ЕС, которая не поддержала санкционное давление на Россию.

Вучич поблагодарил Путина за поддержку Сербии

По словам Вучича, прошедший год показал, насколько позиция Сербии по санкциям против России «была принципиальной и точной».

«Насколько мы сможем защищать эту позицию - увидим, в любом случае, не ценой угрозы жизненным интересам этой страны, но легко мы от этой позиции не отречемся», - подчеркнул он.

Президент Сербии напомнил, что его страна не сдается и «бережет свою свободу, насколько сможет».

«По санкциям я не обещаю ничего, но и мое необещание значит намного больше, чем обещания многих», - заметил он.

Ранее в Албании прошел саммит ЕС - Западные Балканы. По итогам встречи была принята декларация, предписывающая всем участникам поддержать санкции против России. Премьер Хорватии Андрей Пленкович уточнил на полях саммита, что Сербия, как страна - кандидат в ЕС, также должна будет это сделать. В свою очередь Вучич заявил, что не отвечает за декларацию, так как не принимал участие в ее составлении, и напомнил, что его страна много лет находилась под санкциями. Соответственно, Сербия не желает «участвовать в этой политике».

В мире,Андрей Пленкович,Александр Вучич,Владимир Путин,ЕС,
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