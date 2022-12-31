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17 минут назад

В Конгрессе оценили последствия передачи Киеву ЗРК Patriot

News.ru

Исследовательская служба конгресса США подготовила сводку по решению Вашингтона передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, пишет RT со ссылкой на документ. Эксперты указали на то, что в будущем это чревато проблемами и рисками.

В Конгрессе оценили последствия передачи Киеву ЗРК Patriot
Фото: IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global look pressIMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global look press

Поставка комплексов Patriot сейчас, а также вопрос о поставке Украине дополнительных комплексов Patriot в будущем представляют проблемы, которые будут стоять перед конгрессом как в законодательной, так и в надзорной сферах его деятельности, — говорится в документе.

Батарея Patriot и соответствующие ракеты-перехватчики могут быть взяты из Центрального или Индо-Тихоокеанского командования ВС США. В этом случае, полагают эксперты, на этих направлениях «могут возникнуть потенциальные риски». Если же ЗРК передадут из запасов на территории США, то это может стать препятствием для циклов подготовки и модернизации.

Поставки Patriot назвали «психологическим переломом» на Украине

Эксперты также указали на то, что для передачи Patriot потребуется обучить военных использовать и обслуживать ракетные комплексы. По подсчетам исследователей, на этой уйдет несколько месяцев.

Учитывая все вышеназванные сложности, конгрессменам предложили обсудить, как скажется на готовности ВС США поставка Patriot Украине. Кроме того, эксперты считают необходимым прояснить вопрос относительно того, будут ли союзники НАТО передавать ракетные комплексы Киеву и против какого вооружения могут использоваться ЗРК.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что передача Украине Patriot не влечет за собой эскалации напряженности, так как данное вооружение поставляется Киеву не для нападения на российские территории.

В свою очередь член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат Александр Бартош предположил, что вскоре после поставок комплексов Patriot США могут перебросить на Украину истребители F-15 и F-16 для защиты аэродромов и мест базирования сухопутных войск. Это, по его словам, может стать новым этапом эскалации конфликта на Украине.

В мире,СВО,Александр Бартош,Джозеф Байден,Академия военных наук,НАТО,
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