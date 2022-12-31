В Конгрессе оценили последствия передачи Киеву ЗРК Patriot

Исследовательская служба конгресса США подготовила сводку по решению Вашингтона передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, пишет RT со ссылкой на документ. Эксперты указали на то, что в будущем это чревато проблемами и рисками.

Фото: IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global look press IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global look press

Поставка комплексов Patriot сейчас, а также вопрос о поставке Украине дополнительных комплексов Patriot в будущем представляют проблемы, которые будут стоять перед конгрессом как в законодательной, так и в надзорной сферах его деятельности, — говорится в документе.

Батарея Patriot и соответствующие ракеты-перехватчики могут быть взяты из Центрального или Индо-Тихоокеанского командования ВС США. В этом случае, полагают эксперты, на этих направлениях «могут возникнуть потенциальные риски». Если же ЗРК передадут из запасов на территории США, то это может стать препятствием для циклов подготовки и модернизации.

Эксперты также указали на то, что для передачи Patriot потребуется обучить военных использовать и обслуживать ракетные комплексы. По подсчетам исследователей, на этой уйдет несколько месяцев.

Учитывая все вышеназванные сложности, конгрессменам предложили обсудить, как скажется на готовности ВС США поставка Patriot Украине. Кроме того, эксперты считают необходимым прояснить вопрос относительно того, будут ли союзники НАТО передавать ракетные комплексы Киеву и против какого вооружения могут использоваться ЗРК.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что передача Украине Patriot не влечет за собой эскалации напряженности, так как данное вооружение поставляется Киеву не для нападения на российские территории.