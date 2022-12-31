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9 минут назад

Гитарист рок-группы Queen Брайан Мэй получил звание рыцаря

Ирина Лебедева

В Великобритании опубликован новогодний список лауреатов государственных наград. Это первый подобный документ с момента восхождения на престол короля Карла III.

Гитарист рок-группы Queen Брайан Мэй получил звание рыцаря
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В списке, который размещен на сайте британского правительства,

более тысячи человек.

Как сообщает ТАСС, в рыцари были посвящены 75-летний Брайан Мэй, гитарист Queen (он выступал в июне на концерте по случаю 70-летнего юбилея правления королевы Елизаветы II), а также художник Грейсон Перри. Различные награды достались актеру Стивену Грэму, актрисе Вирджинии Маккенна, игрокам женской сборной Англии по футболу, выигравшей чемпионат Европы в 2022 году, их капитану Лии Уильямсон, тренеру Сарине Вигман.

Посол Соединенного Королевства в Киеве Мелинда Симмонс и глава британской дипломатический миссии в Москве Дебора Броннерт признаны дамами-командорами ордена Святых Михаила и Георгия.

Брайан Мэй стоял у истоков создания группы Queen, одной из самых успешных команд в истории рок-музыки. Его сольная карьера отражена в семи альбомах композиций, многие из которых стали хитами. Музыкант - командор ордена Британской империи, ученый-астрофизик, доктор философии, основатель фонда защиты животных.

Среди наиболее популярных песен группы Queen - Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions, The Show Must Go On, I Want to Break Free, A Kind of Magic. В 2001 году коллектив был введен в Зал славы рок-н-ролла, а в 2002 году на Аллее славы в Голливуде была установлена звезда в честь группы за достижения в области музыки.

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