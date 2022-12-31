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11 минут назад

Французский политик назвал неудобную правду о Зеленском

Свободная прессаиещё 2

Лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политический комментатор Франсуа Асселино раскрыл неудобную для европейцах правду о лидере Украины. По его словам, закон Владимира Зеленского о медиа лишь укрепляет нацистскую диктатуру.

Французский политик раскрыл неудобную правду о Зеленском
Фото: ТАССТАСС

«Зеленский укрепляет свою неонацистскую диктатуру. Даже европейская федерация журналистов возмущена! Ее представители считают, что новый украинский закон о печати содержит "многочисленные положения, противоречащие европейским ценностям"», - написал политик в Twitter.

Кроме того, добавил Асселино, недоволен новым законом и союз журналистов Украины. Там уверены, что он представляет самую большую угрозу свободе слова за время существования страны.

Ранее читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Запад перестал бояться Россию.

«У нас очень современное оружие». На Украине допустили вторжение в Россию

В мире,Владимир Зеленский,
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