Лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политический комментатор Франсуа Асселино раскрыл неудобную для европейцах правду о лидере Украины. По его словам, закон Владимира Зеленского о медиа лишь укрепляет нацистскую диктатуру.

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«Зеленский укрепляет свою неонацистскую диктатуру. Даже европейская федерация журналистов возмущена! Ее представители считают, что новый украинский закон о печати содержит "многочисленные положения, противоречащие европейским ценностям"», - написал политик в Twitter.

Кроме того, добавил Асселино, недоволен новым законом и союз журналистов Украины. Там уверены, что он представляет самую большую угрозу свободе слова за время существования страны.