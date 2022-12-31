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18 минут назад

Байден пошутил, что не знает о приближающихся выборах президента США

Газета.Ruиещё 1

Президент США Джо Байден пошутил в ответ на вопрос, обсуждает ли он свое участие в выборах 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

Байден пошутил насчет будущих выборов президента США
Фото: ТАССТАСС

"А что, выборы приближаются?" - спросил Байден у журналиста, который поинтересовался, обсуждает ли американский лидер перспективы участия в выборах.

Также Байден добавил, что "2023 год будет хорошим годом".

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась прогнозировать, пройдет ли Байден диспансеризацию прежде, чем объявит о планах на выборы 2024 года, что президент Штатов обещал сделать в начале следующего года. Она отмечала, что не будет забегать вперед политических планов американского лидера.

По ее словам, его здоровье находится в хорошем состоянии, а сам президент поддерживает активный образ жизни. До этого газета The Wall Street Journal сообщала, что администрация президента США начала подготовку к проведению его предвыборной кампании.

В частности, советники Байдена выбирают место для его предвыборного штаба. Среди возможных вариантов - Филадельфия и родной город президента - Уилмингтон в штате Делавэр.

В мире,Джозеф Байден,Администрация США,
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