Число жертв наводнений на Филиппинах достигло 46

По меньшей мере 46 человек погибли, 28 числятся пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями на Филиппинах. Как отмечается в опубликованном в субботу отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, затопления затронули более 517,8 тыс. человек в 10 регионах республики.

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Согласно данным ведомства, 56,8 тыс. перемещенных лиц находятся в 151 эвакуационном центре. По меньшей мере 1,42 тыс. человек заранее покинули свои дома, 12 человек получили различные травмы.

Стихийное бедствие повредило 4,52 тыс. домов на сумму 54,9 млн песо ($985,9 тыс.). Ущерб, нанесенный 95 инфраструктурным объектам, оценивается в 1,13 млрд песо ($20,3 млн), сельскому хозяйству - в 234,7 млн песо ($4,21 млн). Наводнения повредили 129 дорог и 14 мостов, нарушена работа 19 морских портов. В 63 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, но в 60 оно уже восстановлено.