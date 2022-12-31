СМИ: Европа останется без электричества в 2023 году

В 2023 году в Европе могут отключить электроэнергию. Такой прогноз дала британская газета Financial Times, передает РИА Новости.

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Как говорится в статье, отключение электроэнергии в Европе может произойти до апреля следующего года, если морозы будут достаточно сильными. Однако зима 2024 года будет еще более тяжелым испытанием, так как заполнить газовые хранилища к тому моменту будет непросто в связи с практически полностью отсутствующим потоком российского газа в Европу в 2023 году.

Авторы публикации также прогнозируют, что новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак останется на своей новой должности до конца года, хотя и станет «более осажденным». Financial Times пишет, что президент США Джо Байден будет баллотироваться на второй президентский срок, хотя члены Демократической партии могут решить выдвинуть другую кандидатуру.

Вместе с тем бывшему президенту США Дональду Трампу предъявят обвинения на фоне расследований захвата Капитолия. Издание также считает, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сохранит власть, хотя его популярность среди народа постепенно падает.