В Сербии поделились мнением о сроках завершения конфликта на Украине

Военный конфликт на Украине не может быть разрешен в ближайшее время. Такое заявление сделал президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала Prava, передает ТАСС.

Фото: Пресс-служба МИД РФ Пресс-служба МИД РФ

«Что касается самого этого конфликта, я не верю, что скоро последует мир», — сказал Вучич, подчеркнув, что война подойдет к концу только тогда, когда станет ясно: одна из сторон однозначно потерпит поражение, поэтому нужно идти на соглашение.

Глава Сербии обратил внимание на то, что еще несколько месяцев назад Запад пребывал в «победительской эйфории», рассчитывая, что Россия отступит. Россия была в том же состоянии шесть месяцев назад, ожидая поражения от Украины. В данный момент стороны находятся в «патовой позиции».

Вучич подчеркнул, что оценить развитие событий в долгосрочной перспективе не представляется возможным, однако западная экономика гораздо сильнее, чем российская. Москва при этом извлекла уроки за время ведения боевых действий, поэтому сейчас воюет «несравнимо лучше, чем шесть-девять месяцев назад», указал лидер Сербии.