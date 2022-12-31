Шольц посвятил новогоднюю речь независимости от газа РФ и Украине

Ситуация на Украине оказывает влияние на германское общество, на этом фоне от жителей страны требуется продолжать проявлять сплоченность в новом году; Запад продолжит поддерживать киевские власти. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в обращении к соотечественникам, текст которого был распространен в субботу. Видеоверсия новогодней речи будет транслироваться по местным телеканалам в течение дня.

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, "заканчивается сложный год", продолжающиеся боевые действия на Украине "беспокоят многих" в ФРГ.

"Этот переломный момент также является испытанием для нас и нашей страны, - отметил Шольц. - Все мы в нашем быту ощущаем последствия войны - находясь в магазине или на заправке, оплачивая счета за электричество или за газ".

Шольц указал, что Украина продолжает обороняться, в том числе благодаря помощи Запада.

"Мы продолжим поддерживать Украину, - подчеркнул он. - ЕС и НАТО не допустили раскола [в своих рядах], как бывало при прошлых кризисах. Мы сплочены как никогда".

Часть новогоднего обращения посвящена ситуации с газом в ФРГ. Шольц напомнил, что страна достроила один терминал по приему сжиженного газа и в начале следующего года планирует открыть еще несколько.

"Таким образом мы на долгосрочную перспективу способствуем своей и европейской независимости от российского газа", - утверждал канцлер.