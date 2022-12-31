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27 минут назад

Сербия оценила сроки завершения конфликта на Украине

Lenta.ru

Президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала «ТВ Прва» оценил сроки завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

В Сербии рассказали о сроках завершения конфликта на Украине
Фото: Пресс-служба МИД РФПресс-служба МИД РФ

По его мнению, мир на Украине не может быть достигнут в скором времени. Он отметил, что два-три месяца назад было очевидно, что Запад был «в победительской эйфории». Политик добавил, что США и Европа рассчитывали «легко сломать Россию». При этом полгода назад Москва «была в эйфории, думая, что легко сломает Украину», сказал он.

Вучич подчеркнул, что в настоящее время «все стоит в некой патовой позиции», в которой минимальная инициатива на стороне Москвы. Он добавил, что это трудно оценить на долгое время, особенно учитывая, что экономика западных стран «несравнимо сильнее, чем российская».

«Россия воюет лучше, чем воевала вначале, они извлекли урок, у них серьезная генеральская школа, и сегодня воюют несравнимо лучше, чем шесть-девять месяцев назад», — подчеркнул он.

Ранее президент Сербии назвал условия введения санкций против России. По словам Вучича, страна не поддержит антироссийские санкции, пока ее собственные жизненные интересы не окажутся под угрозой. Он подчеркнул, что внешнее давление на Белград с целью подтолкнуть страну поддержать ограничительные меры западных стран против России не ослабевают.

В мире,Александар Вучич,
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