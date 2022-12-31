В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
21 минуту назад

США предупредил Китай о мерах за помощь РФ

Елена Прошина

Администрация США опасается, что развивающееся сотрудничество России и Китая может представлять опасность для Украины. Вашингтон следит за действиями КНР, подозревая Пекин в оказании России военной помощи в обход западных санкций. Об этом заявил представитель Государственного департамента США, передает ТАСС.

США предупредил Китай о мерах за помощь РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он рассказал, что Вашингтон в курсе о недавней встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По его словам, в США «обеспокоены» связью Пекина и Москвы на фоне военного конфликта России и Украины, так как считают, что КНР может оказывать поддержку российской стороне.

Представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что Китай все еще настаивает на своей нейтральной позиции, однако его действия дают Вашингтону понять: КНР продолжает «инвестировать в тесные связи с Россией».

США и Европа неоднократно предупреждали КНР о последствиях оказания помощи России в военном конфликте с Украиной или содействия в обход введенных против нее западных санкций. Собеседник агентства подчеркнул, что Вашингтон следит за действиями Пекина в этом направлении, чтобы в случае нарушений принять меры.

«Мир следит за тем, какие страны поддерживают базовые принципы свободы, самоопределения и суверенитета, а какие стоят на стороне России или оказывают ей негласную поддержку», — подчеркнул он.

В мире,Цзиньпин Си,Владимир Путин,Администрация США,Госдеп США,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители