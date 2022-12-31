США предупредил Китай о мерах за помощь РФ

Администрация США опасается, что развивающееся сотрудничество России и Китая может представлять опасность для Украины. Вашингтон следит за действиями КНР, подозревая Пекин в оказании России военной помощи в обход западных санкций. Об этом заявил представитель Государственного департамента США, передает ТАСС.

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Он рассказал, что Вашингтон в курсе о недавней встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По его словам, в США «обеспокоены» связью Пекина и Москвы на фоне военного конфликта России и Украины, так как считают, что КНР может оказывать поддержку российской стороне.

Представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что Китай все еще настаивает на своей нейтральной позиции, однако его действия дают Вашингтону понять: КНР продолжает «инвестировать в тесные связи с Россией».

США и Европа неоднократно предупреждали КНР о последствиях оказания помощи России в военном конфликте с Украиной или содействия в обход введенных против нее западных санкций. Собеседник агентства подчеркнул, что Вашингтон следит за действиями Пекина в этом направлении, чтобы в случае нарушений принять меры.