Англия обязала китайских туристов сдавать тест на COVID-19

В страну будут пропускать только путешественников с задокументированным отсутствием коронавируса. Об этом говорится в сообщении, распространённом в британским Минздравом.

По данным ведомства, «временная мера предосторожности» вступит в силу 5 января. Министерство ведёт переговоры с властями Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии, чтобы они ввели аналогичные меры даже в отсутствие прямого авиасообщения с Китаем.