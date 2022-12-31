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27 минут назад

Англия обязала китайских туристов сдавать тест на COVID-19

Говорит Москва

В страну будут пропускать только путешественников с задокументированным отсутствием коронавируса. Об этом говорится в сообщении, распространённом в британским Минздравом.

Англия обязала китайских туристов сдавать тест на COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, «временная мера предосторожности» вступит в силу 5 января. Министерство ведёт переговоры с властями Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии, чтобы они ввели аналогичные меры даже в отсутствие прямого авиасообщения с Китаем.

Ранее аналогичные ограничения применили правительства Испании, Италии, США, Франции, Южной Кореи и Японии.

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