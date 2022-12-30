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22 минуты назад

Сирийская военная база США подверглась ракетному обстрелу

Елена Прошина

Военная база США, расположенная рядом с нефтяным месторождением Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генеральную дирекцию радио и телевидения Сирии.

В Сирии обстреляли военную базу США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По имеющимся данным, базу атаковали несколькими ракетами. После обстрела в небо были подняты американские вертолеты. Подробностей произошедшего пока не поступало.

Напомним, что большая часть провинции Дейр-эз-Зор на сегодняшний день находится под контролем бойцов курдских «Сил демократической Сирии», которые получают поддержку от США. Их позиции уже несколько раз подвергались нападениям за последнее время, в том числе со стороны арабских ополченцев.

Одно из таких нападений ранее произошло на севере Сирии. Неизвестные на мотоцикле открыли огонь по пункту базирования «Сил демократической Сирии» в районе населенного пункта Джадид-Кхет. В результате атаки трое курдских бойцов погибли.

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