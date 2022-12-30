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45 минут назад

Президент США помиловал шестерых американцев

Говорит Москва

Джо Байден снял ограничения на ряд прав, которых осуждённые были лишены после отбытого наказания.

Байден помиловал шестерых американцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как следует из заявления Белого дома, все шестеро вышли из тюрем «много лет назад», впоследствии успешно работали или занимались общественной деятельностью. Четверо помилованных оказались под арестом за употребление или продажу наркотиков, один — за незаконный сбыт алкоголя.

В число помилованных также вошла жительница штата Огайо, приговорённая к тюрьме за убийство мужа в 1976 г. На момент совершения преступления она была беременна и заявляла судьям, что муж систематически её избивал.

В мире,Джозеф Байден,
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