Байден помиловал шестерых американцев

Джо Байден снял ограничения на ряд прав, которых осуждённые были лишены после отбытого наказания.

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Как следует из заявления Белого дома, все шестеро вышли из тюрем «много лет назад», впоследствии успешно работали или занимались общественной деятельностью. Четверо помилованных оказались под арестом за употребление или продажу наркотиков, один — за незаконный сбыт алкоголя.