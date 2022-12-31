Байден списал судимость убившей мужа американке

Уточняется, что 80-летняя Беверли Энн Ибн-Тамас застрелила своего супруга почти полвека назад, будучи беременной. На момент происшествия ей было 33 года. По данным следствия, муж систематически применял к ней физическое и вербальное насилие. Женщину приговорили к лишению свободы на срок от одного года до пяти лет. При этом в пресс-релизе не указывается, сколько времени американка провела в тюрьме.