Лукашенко подписал законы о деятельности парламента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал ряд законов, которыми корректируются с учетом норм обновленной Конституции акты, cвязанные c деятельностью парламента, передает пресс-служба главы государства.

Фото: Пресс-служба президента Казахстана/РИА «Новости» Пресс-служба президента Казахстана/РИА «Новости»

Как сообщается, ряд из них затрагивают деятельность президента. Так, предполагается, что прекративший исполнение своих полномочий президент Белоруссии пожизненно является членом Совета Республики (верхняя палата парламента) в случае его согласия. В число функций председателя Совета Республики дополнительно включено осуществление полномочий президента, если должность главы государства вакантна.

В закон "О Национальном собрании Республики Беларусь" также приняты изменения. Вместо двух парламентских сессий устанавливается одна - с сентября по июнь. При этом внеочередные сессии будут созываться председателями палат, а не главой государства. Закреплены права парламента заслушивать генерального прокурора, председателей Комитета государственного контроля и Национального банка, принимать меры по развитию местного самоуправления.

Кроме того, некоторые полномочия парламента были переданы Всебелорусскому народному собранию. Речь идет в том числе об избрании судей Конституционного суда и членов Центральной избирательной комиссии, утверждение основных направлений внутренней и внешней политики, военной доктрины.