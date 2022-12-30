Лукашенко подписал законы о деятельности парламента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал ряд законов, которыми корректируются с учетом норм обновленной Конституции акты, cвязанные c деятельностью парламента, передает пресс-служба главы государства.
Как сообщается, ряд из них затрагивают деятельность президента. Так, предполагается, что прекративший исполнение своих полномочий президент Белоруссии пожизненно является членом Совета Республики (верхняя палата парламента) в случае его согласия. В число функций председателя Совета Республики дополнительно включено осуществление полномочий президента, если должность главы государства вакантна.
В закон "О Национальном собрании Республики Беларусь" также приняты изменения. Вместо двух парламентских сессий устанавливается одна - с сентября по июнь. При этом внеочередные сессии будут созываться председателями палат, а не главой государства. Закреплены права парламента заслушивать генерального прокурора, председателей Комитета государственного контроля и Национального банка, принимать меры по развитию местного самоуправления.
Кроме того, некоторые полномочия парламента были переданы Всебелорусскому народному собранию. Речь идет в том числе об избрании судей Конституционного суда и членов Центральной избирательной комиссии, утверждение основных направлений внутренней и внешней политики, военной доктрины.
В марте 2022 года Лукашенко подписал решение референдума о внесении поправок в конституцию республики. Предложения касались и Всебелорусского народного собрания: сделать его высшим представительным органом народовластия, придать ему статус конституционного органа. Кроме того, комиссия предлагала изменить почти половину статей закона. В основном они были связаны с сохранением президентской формы правления.