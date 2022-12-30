В Италии назвали точку невозврата в отношениях России и Запада

Мюнхенская конференция 2007 года стала точкой невозврата в отношениях между Россией и Западом. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends (Италия) Тиберио Грациани в беседе с «Лентой.ру».

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Грациани назвал февраль 2007 года роковой датой, после которой Вашингтон, Лондон и Брюссель стали игнорировать развитие сотрудничества между Западом и Россией и даже препятствовать ему, несмотря на заинтересованность в этом самого Кремля. По его словам, США оказывали давление на страны Европейского союза (ЕС) как в геоэкономической плоскости, так и в военно-политической — в рамках НАТО.

«Начало 2000-х годов — это то, что многие аналитики называют "однополярным моментом": эпоха, в которую США стремились к гегемонии над всем земным шаром посредством так называемого "экспорта демократии" и глобализации рынков», — добавил итальянский эксперт.