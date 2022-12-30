В Польше обвинили российских хакеров в атаке на сайт сейма

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин обвинил хакеров из группировки NoName057 в атаке на сайт сейма. По его мнению, таким образом хакеры ответили на принятие сеймом Польши резолюции о признании России государством-спонсором терроризма, передает РИА Новости .

«Анализ данных показал, что недоступность сайта была результатом атаки пророссийской группы NoName057 (16). Эта группа на портале Telegram поставила в качестве одной из своих целей именно веб-сайт cейма», — утверждает он.

Жарин выразил уверенность в том, что хакерская атака стала «ответом на принятие сеймом Польши резолюции о признании России государством-спонсором терроризма».

15 декабря NoName057 в своем Telegram-канале сообщила, что провела успешную кибератаку на сейм Польши. Помимо признания России государством-спонсором терроризма хакеры также выразили недовольство тем, что польские депутаты возложили на РФ ответственность за авиакатастрофу над Смоленском в 2010 году, в результате которой погибли 96 человек. «Мы решили отомстить властям Польши за столь вопиющие заявления», — говорится в сообщении.