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20 минут назад

В МИД Австрии призвали не игнорировать Россию

Елена Прошина

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что, игнорируя Россию, Европа не сможет организовать стабильную архитектуру безопасности. Об этом он рассказал агентству АРА.

В МИД Австрии призвали не игнорировать Россию
Фото: РамблерРамблер

По мнению Шалленберга, в настоящее время у Европы «меньше нуля пересечений с Россией», но это не повод её игнорировать.

«Нереально представить, что мы должны организовать долгосрочную и стабильную архитектуру безопасности, полностью игнорируя Россию», – сказал он.

Шалленберг также добавил, что «несмотря на всю эмоциональность» в диалоге с Россией «не должно быть утрачено чувство меры». Он отметил, что критиковал решение не допускать российскую делегацию на встречу глав МИД стран ОБСЕ в Лодзи.

«Нравится вам это или нет, такие платформы понадобятся нам в будущем», – подытожил он.

Ранее министр по делам Европы Австрии Каролине Эдтштадлер допустила вступление Украины в Евросоюз в случае реформ.

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