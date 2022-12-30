Евродепутат раскритиковал план ЕС по борьбе с Россией

Осуществляя политику противостояния с Россией, Евросоюз готов поступиться собственными гражданами. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

Фото: ТАСС/Alberto Pezzali/Zuma ТАСС/Alberto Pezzali/Zuma

"Мы готовы бороться с Россией до последнего украинца, а также заставлять страдать собственных граждан. Безумие..." – написал он в Twitter.

Политик отметил, что, согласно прогнозу, за чертой бедности в ЕС могут оказаться 21,9% жителей. В связи с этим он усомнился в том, что при такой перспективе следует увеличивать расходы на оборону.