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34 минуты назад

Евродепутат раскритиковал план ЕС по борьбе с Россией

Москва24иещё 2

Осуществляя политику противостояния с Россией, Евросоюз готов поступиться собственными гражданами. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

Евродепутат раскритиковал план ЕС по борьбе с Россией
Фото: ТАСС/Alberto Pezzali/Zuma ТАСС/Alberto Pezzali/Zuma

"Мы готовы бороться с Россией до последнего украинца, а также заставлять страдать собственных граждан. Безумие..." – написал он в Twitter.

Политик отметил, что, согласно прогнозу, за чертой бедности в ЕС могут оказаться 21,9% жителей. В связи с этим он усомнился в том, что при такой перспективе следует увеличивать расходы на оборону.

Ранее Даг Бэндоу, бывший спецпомощник президента США Рональда Рейгана, заявил, что США зря упустили возможность согласиться на требования Кремля о нерасширении НАТО на восток. Он уверен, что это поспособствовало бы продолжению переговоров с Россией и позволило бы Вашингтону серьезно сократить военные расходы.

В мире,Рональд Рейган,Европарламент,НАТО,ЕС,
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