В США указали на ошибку Вашингтона в отношениях с Путиным

«Сегодня США было бы гораздо лучше, если бы они серьезно отнеслись к требованиям Путина. У Вашингтона все еще было время для переговоров [c Москвой]. Он мог признать то, что и так уже очевидно, — Украина не вступит в НАТО в ближайшее время и, вероятно, не вступит никогда», — написал он.