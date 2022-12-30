В США назвали нереалистичными цели Зеленского

Обозреватель Джонатан Тобин в статье для издания Federalist назвал нереалистичной цель украинского лидера Владимира Зеленского вернуть территории Крыма и Донбасса. Кроме того, это стремление может привести к серьезной эскалации конфликта.

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По мнению Тобина, Вашингтону следует пересмотреть политику в отношении Украины. Поддержка, которую Белый дом оказывает Киеву, необоснованная, так как у США нет прямой заинтересованности в том, чтобы Крым и Донбасс вновь вернулись под контроль киевского режима, считает автор статьи.

«Клятва Зеленского продолжать боевые действия до тех пор, пока ядерная держава не будет полностью разгромлена и отброшена к границам 2014 года, гарантирует, что конфликт может продолжаться бесконечно, от чего выиграет только украинский лидер», — заключил он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что главной целью конфликта с Россией является восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года.