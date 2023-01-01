В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
32 минуты назад

Новый президент Бразилии встретился с главами делегаций РФ и Украины

Ura.Ruиещё 2

Избранный президент Бразилии Лула да Силва провел встречу с главами делегаций России и Украины накануне своей инаугурации. Об этом рассказал сам Лула да Силва.

Путин поздравил некоторых действующих и бывших мировых лидеров с Новым годом
Фото: ТАССТАСС

«Я встретился с главой Совета федерации РФ Валентиной Матвиенко, главой российской делегации (на инаугурации — прим. URA.RU). Я выразил желание Бразилии о достижении мира, чтобы стороны скоро нашли точки соприкосновения для прекращения конфликта», — заявил Силва на своей официальной странице в Twitter.

Также он сообщил о встрече с первым вице-премьером Украины Юлией Свириденко. Силва заявил на этой встрече, что Бразилия стремится поддерживать целостность наций и будет вести диалог со всеми ради сохранения мира.

Ранее да Силва заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хотел конфликта, передает «Царьград». При этом президент США Джо Байден, по мнению бразильского президента, не принял мер по установлению мира в стране. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условия для сотрудничества с новым президентом Бразилии.

В мире,Владимир Зеленский,Валентина Матвиенко,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Совет Федерации,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители