Путин поздравил некоторых действующих и бывших мировых лидеров с Новым годом

Избранный президент Бразилии Лула да Силва провел встречу с главами делегаций России и Украины накануне своей инаугурации. Об этом рассказал сам Лула да Силва.

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«Я встретился с главой Совета федерации РФ Валентиной Матвиенко, главой российской делегации (на инаугурации — прим. URA.RU). Я выразил желание Бразилии о достижении мира, чтобы стороны скоро нашли точки соприкосновения для прекращения конфликта», — заявил Силва на своей официальной странице в Twitter.

Также он сообщил о встрече с первым вице-премьером Украины Юлией Свириденко. Силва заявил на этой встрече, что Бразилия стремится поддерживать целостность наций и будет вести диалог со всеми ради сохранения мира.