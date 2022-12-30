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36 минут назад

СБУ обвинила в терроризме замминистра угля ДНР

Lenta.ru

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения в терроризме первому заместителю министра угля и энергетики Донецкой народной республики (ДНР), сказано в Telegram-канале ведомства.

СБУ обвинила в терроризме замминистра угля ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

СБУ не раскрыла имени обвиняемого, однако прикрепила к сообщению фотографию первого заместителя министра угля и энергетики ДНР Анатолия Нестеренко, который в этом году некоторое время исполнял обязанности главы Минугля региона. Его обвиняют по ч. 1 ст. 258-3 («Участие в террористической группе или террористической организации») Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в сообщении ведомства говорится, что обвиняемый руководил одним из угледобывающих предприятий Донбасса. Помимо этого, отмечается, что в 2014 году он выступил за выход региона из состава Украины, а в 2022 году поддержал проведение специальной военной операции России.

В частности, СБУ обвиняет Нестеренко в руководстве шахт в интересах ДНР. Кроме того, его обвиняют в публичной поддержке российской власти.

В мире,СБУ,
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