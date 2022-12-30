Украина и НАТО не должны недооценивать Россию , следует начать готовиться к новым наступлениям, так как Россия продемонстрировала способность терпеть потери, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг . Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на DPA.

«Нет никаких признаков того, что президент [России Владимир] Путин изменил свою главную цель этого конфликта. Это контроль над Украиной. Они мобилизовали много новых войск. Многие из них уже прошли обучение. Они продемонстрировали готовность терпеть болезненные потери и обращаются к другим авторитарным режимам, включая Иран, за дополнительными боеприпасами и оружием. Это еще не конец», — сказал генсек НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру. По его словам, Москва должна понять, что не сможет достигнуть своих целей на Украине. Только после этого, по его мнению, можно будет говорить о мирных переговорах. Он также подчеркнул, что атаки Киева на военные объекты в России совершенно законны, а каждая страна имеет право защищать себя.