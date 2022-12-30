Украина и НАТО не должны недооценивать Россию, следует начать готовиться к новым наступлениям, так как Россия продемонстрировала способность терпеть потери, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на DPA.
«Нет никаких признаков того, что президент [России Владимир] Путин изменил свою главную цель этого конфликта. Это контроль над Украиной. Они мобилизовали много новых войск. Многие из них уже прошли обучение. Они продемонстрировали готовность терпеть болезненные потери и обращаются к другим авторитарным режимам, включая Иран, за дополнительными боеприпасами и оружием. Это еще не конец», — сказал генсек НАТО.
Ранее Столтенберг заявил, что военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру. По его словам, Москва должна понять, что не сможет достигнуть своих целей на Украине. Только после этого, по его мнению, можно будет говорить о мирных переговорах. Он также подчеркнул, что атаки Киева на военные объекты в России совершенно законны, а каждая страна имеет право защищать себя.
До этого Йенс Столтенберг спрогнозировал большое наступление России на Украину. По его мнению, Москва замедлила военные действия для того, чтобы перегруппироваться, восстановить силы, после чего совершить большое наступление, которое можно ожидать весной.