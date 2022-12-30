Экс-помощник Рейгана разоблачил ложь США Киеву

Экс-помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу заявил, что западные страны «солгали» Киеву и никогда не станут воевать за Украину. В своей статье для The American Spectator он отметил, что США и ЕС уже сейчас должны задуматься, какой порядок безопасности будет реалистичным, когда боевые действия закончатся.

Бэндоу отметил, что Республиканская партия наконец-то начинает вести серьезные дебаты по поводу внешней политики, выступая против карт-бланша для Украины.

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Бэндоу подчеркнул, что США должны ставить свои интересы, особенно защиту американского народа, на первое место.

«Украинский кризис ужасен, но он не угрожает мировому порядку и не имеет ничего общего с воображаемым администрацией Байдена авторитарно-демократическим разделением», - заявил экс-помощник Рейгана.

По его мнению, именно «морализаторство» Европы и Америки затрудняет установление стабильного мира.

Также Бэндоу отметил, что США и Европа «сделали все возможное, чтобы настроить Россию враждебно»: предоставили СССР и РФ множество гарантий безопасности по поводу НАТО и нарушили их все, расчленили Сербию, исторического союзника Москвы, способствовали смене режима в ходе цветных революций в соседних с Россией странах.

«Представьте себе реакцию Вашингтона, если бы Москва распространила Варшавский договор на Латинскую Америку; поощряла бы свержение избранного проамериканского правительства Мексики; отправила бы своих чиновников бродить по Мехико. <…> В Вашингтоне наступила бы чистая истерия и раздались серьезные угрозы войной», - заявил Бэндоу.

Он добавил, что на протяжении большей части своей истории Украина находилась под контролем Москвы либо через Российскую империю, либо через СССР, и «ни один американский политик не терял сна из-за статуса Киева».

«Причина, по которой США и их союзники по НАТО фактически солгали Украине - обещая членство, но так и не сделав этого за предыдущие 14 лет, потому что никто не был готов воевать за Украину», - заключил он.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер ранее призвал западные страны повлиять на Украину и добиться возобновления мирных переговоров с РФ, «даже если Украине при этом придется пойти на уступки».