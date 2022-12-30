Кулеба: Венгрия «берет в заложники» Украину

Венгрия, борясь с Еврокомиссией за свои деньги, «берет в заложники» Украину. Об этом заявил глава МИД республики Дмитрий Кулеба, пишет РИА Новости.

По его словам, «реальный вред» от Венгрии в 2022 году был «только в мелких санкционных нюансах».

«Когда венгры вытягивали каких-то личностей, бизнесы из санкционных списков. Во всем остальном… Это их борьба с Еврокомиссией, они сражаются за свои деньги и иногда в этой борьбе они берут Украину в заложники», - пояснил Кулеба в интервью «РБК-Украина».

При этом министр иностранных дел Украины выразил мнение, что в заявлениях премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прослеживается «идеологическое совпадение в понимании законов истории» с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ответственность за эскалацию конфликта на Украине лежит на США. При этом политический советник венгерского лидера Балаж Орбан подчеркнул, что его страна не поддерживает никакие санкции, но препятствует их принятию, только если затронуты «жизненно важные» интересы Венгрии.