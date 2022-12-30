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16 минут назад

Кулеба: Венгрия «берет в заложники» Украину

Алиса Селезнёва

Венгрия, борясь с Еврокомиссией за свои деньги, «берет в заложники» Украину. Об этом заявил глава МИД республики Дмитрий Кулеба, пишет РИА Новости.

Кулеба: Венгрия «берет в заложники» Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, «реальный вред» от Венгрии в 2022 году был «только в мелких санкционных нюансах».

«Когда венгры вытягивали каких-то личностей, бизнесы из санкционных списков. Во всем остальном… Это их борьба с Еврокомиссией, они сражаются за свои деньги и иногда в этой борьбе они берут Украину в заложники», - пояснил Кулеба в интервью «РБК-Украина».

При этом министр иностранных дел Украины выразил мнение, что в заявлениях премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прослеживается «идеологическое совпадение в понимании законов истории» с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ответственность за эскалацию конфликта на Украине лежит на США. При этом политический советник венгерского лидера Балаж Орбан подчеркнул, что его страна не поддерживает никакие санкции, но препятствует их принятию, только если затронуты «жизненно важные» интересы Венгрии.

Орбан заявил, что санкции ЕС не сработали

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский осуждал Венгрию за то, что та выступает против расширения антироссийских санкций. А вице-премьер Украины Ирина Верещук назвала позицию Венгрии по ситуации на Украине «пророссийской» из-за того, что Будапешт хочет получить «дешевый российский газ» или «украинское Закарпатье». На это Орбан ответил, что Будапешт отстаивает национальные интересы, когда выступает против расширения санкций против России.

В мире,Ирина Верещук,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,Виктор Орбан,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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