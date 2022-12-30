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43 минуты назад

Совбез Белоруссии: Польша не хочет обсуждать проблемы безопасности

Газета.Ru

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью агентству Sputnik Беларусь сказал, что власти Польши демонстрируют нежелание обсуждать возникающие проблемы региональной безопасности.

Совбез Белоруссии: Польша не хочет обсуждать проблемы безопасности
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Несмотря на крайне сложную военно-политическую обстановку, Варшава демонстрирует нежелание и неготовность обсуждать возникающие проблемы региональной безопасности", - сказал он, добавив, что уровень эскалации напряженности уже "превзошел здравый смысл".

Ранее Министерство обороны Белоруссии сообщило, что 29 декабря украинская ракета упала рядом с городом Иваново в Брестской области.

27 декабря заместитель начальника департамента международного сотрудничества Министерства обороны Белоруссии Дмитрий Рябихин заявил, что страна открыта для диалога с НАТО.

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