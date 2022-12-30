Совбез Белоруссии: Польша не хочет обсуждать проблемы безопасности

"Несмотря на крайне сложную военно-политическую обстановку, Варшава демонстрирует нежелание и неготовность обсуждать возникающие проблемы региональной безопасности", - сказал он, добавив, что уровень эскалации напряженности уже "превзошел здравый смысл".