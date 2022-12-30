Сербы разобрали все баррикады на севере Косово

На севере непризнанного Косово разобраны все баррикады. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на агентство Tanjug.

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Как уточняется, баррикады были сняты в северной части города Косовска-Митровиц, Зубин-Потоке, Лепосавиче, возле Звечана и Ибарской Слатины. Однако несмотря на это движение через КПП «Ярине» и «Брняк» пока не восстановлено.

Кроме того, президент Сербии Александр Вучич отменил режим повышенной боеготовности Вооруженных сил страны, который был объявлен 26 декабря из-за обострения обстановки. Глава государства также призвал косовских сербов демонтировать баррикады.

О том, что в Косово и Метохии сербы начали убирать баррикады, стало известно 29 декабря. Отмечалось, что полностью разобраны баррикады на самом крупном КПП на въезде в Косово и Метохию «Мердаре».