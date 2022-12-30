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26 минут назад

Сербы разобрали все баррикады на севере Косово

Елена Прошина

На севере непризнанного Косово разобраны все баррикады. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на агентство Tanjug.

Сербы разобрали все баррикады на севере Косово
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, баррикады были сняты в северной части города Косовска-Митровиц, Зубин-Потоке, Лепосавиче, возле Звечана и Ибарской Слатины. Однако несмотря на это движение через КПП «Ярине» и «Брняк» пока не восстановлено.

Кроме того, президент Сербии Александр Вучич отменил режим повышенной боеготовности Вооруженных сил страны, который был объявлен 26 декабря из-за обострения обстановки. Глава государства также призвал косовских сербов демонтировать баррикады.

О том, что в Косово и Метохии сербы начали убирать баррикады, стало известно 29 декабря. Отмечалось, что полностью разобраны баррикады на самом крупном КПП на въезде в Косово и Метохию «Мердаре».

Напомним, очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы.

В мире,Александр Вучич,
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