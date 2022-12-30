В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
56 минут назад

Чешский политик заявил, что Евросоюз стал неудачной копией СССР

РИА "ФедералПресс"

Депутат чешского парламента, кандидат в президенты Чехии от партии «Свобода и прямая демократия» Ярослав Башта заявил, что СССР представлял собой новый тип государства, новый мир, сейчас что-то похожее пытается сконструировать по-своему Евросоюз.

Чешский политик заявил, что Евросоюз стал неудачной копией СССР
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Башта отметил, что решающим фактором в становлении биполярного мира стало достижение Советским Союзом своего наивысшего статуса после победы над нацистской Германией.

В эпоху ядерного оружия такое геополитическое устройство оказалось гарантией долгосрочного мирного сосуществования, особенно на европейском континенте.

«У нас, в странах Центральной Европы, да и в других государствах, изучение причин распада СССР становится все более насущной темой», – сказал он.

Самой большой идеологической ошибкой руководства СССР в 80-е, по его мнению, была новая попытка реформировать государственный строй и советское общество, «создать» нового советского человека. Но на фоне отказа правящей элиты СССР от режима репрессий это привело только к росту национализма, подчеркнул чешский политик.

Он назвал нынешний Евросоюз во многом неудачной копией СССР. Европейский парламент, лишенный законодательной инициативы, по его словам, является прямым аналогом Верховного Совета СССР. Европейская комиссия с ее комиссарами эквивалентна Политбюро ЦК КПСС, так как в ее состав входят люди, которые больше обеспокоены собственными заботами, к тому же набираются, как правило, из «неудачливых политиков национального уровня».

Башта отметил, что история повторяется минимум дважды – «один раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса», передает РИА «Новости».

В мире,КПСС,Европарламент,Еврокомиссия,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители