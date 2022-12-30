Чешский политик заявил, что Евросоюз стал неудачной копией СССР

Депутат чешского парламента, кандидат в президенты Чехии от партии «Свобода и прямая демократия» Ярослав Башта заявил, что СССР представлял собой новый тип государства, новый мир, сейчас что-то похожее пытается сконструировать по-своему Евросоюз.

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Башта отметил, что решающим фактором в становлении биполярного мира стало достижение Советским Союзом своего наивысшего статуса после победы над нацистской Германией.

В эпоху ядерного оружия такое геополитическое устройство оказалось гарантией долгосрочного мирного сосуществования, особенно на европейском континенте.

«У нас, в странах Центральной Европы, да и в других государствах, изучение причин распада СССР становится все более насущной темой», – сказал он.

Самой большой идеологической ошибкой руководства СССР в 80-е, по его мнению, была новая попытка реформировать государственный строй и советское общество, «создать» нового советского человека. Но на фоне отказа правящей элиты СССР от режима репрессий это привело только к росту национализма, подчеркнул чешский политик.

Он назвал нынешний Евросоюз во многом неудачной копией СССР. Европейский парламент, лишенный законодательной инициативы, по его словам, является прямым аналогом Верховного Совета СССР. Европейская комиссия с ее комиссарами эквивалентна Политбюро ЦК КПСС, так как в ее состав входят люди, которые больше обеспокоены собственными заботами, к тому же набираются, как правило, из «неудачливых политиков национального уровня».