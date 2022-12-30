Назван новый глава МИД КНР

Новым главой МИД Китая назначен бывший посол в Вашингтоне Цинь Ган. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Как уточняется, такое решение было принято на заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.
Цинь Гану 56 лет, он родился в городе Тяньцзине в 1966 году. Работал сотрудником в Пекинском бюро обслуживания дипломатических миссий. В 1992 году поступил на службу в МИД в качестве атташе и третьего секретаря Департамента по делам Западной Европы. Позже он работал в посольстве Китая в Лондоне. В июле 2021 года Цинь стал послом Китая в США, сменив Цуй Тянькая.
Прежний глава внешнеполитического ведомства Ван И перестал занимать свой пост. Он был министром иностранных дел КНР с 2013 года.