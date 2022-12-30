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8 минут назад

Назван новый глава МИД КНР

Елена Прошина

Новым главой МИД Китая назначен бывший посол в Вашингтоне Цинь Ган. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Назван новый глава МИД КНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, такое решение было принято на заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.

Цинь Гану 56 лет, он родился в городе Тяньцзине в 1966 году. Работал сотрудником в Пекинском бюро обслуживания дипломатических миссий. В 1992 году поступил на службу в МИД в качестве атташе и третьего секретаря Департамента по делам Западной Европы. Позже он работал в посольстве Китая в Лондоне. В июле 2021 года Цинь стал послом Китая в США, сменив Цуй Тянькая.

Прежний глава внешнеполитического ведомства Ван И перестал занимать свой пост. Он был министром иностранных дел КНР с 2013 года.

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