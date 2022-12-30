Назван новый глава МИД КНР

Цинь Гану 56 лет, он родился в городе Тяньцзине в 1966 году. Работал сотрудником в Пекинском бюро обслуживания дипломатических миссий. В 1992 году поступил на службу в МИД в качестве атташе и третьего секретаря Департамента по делам Западной Европы. Позже он работал в посольстве Китая в Лондоне. В июле 2021 года Цинь стал послом Китая в США, сменив Цуй Тянькая.