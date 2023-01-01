ЮАР приняла председательство в БРИКС

Южно-Африканская Республика заняла в воскресенье пост председателя группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), приняв его от КНР.

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«ЮАР высоко ценит членство в БРИКС и намерена в период своего председательства, которое продлится до конца 2023 года, поддерживать эффективную работу этой влиятельной в мире группы стран», — заявил ТАСС представитель южноафриканского МИД.

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По его словам, ЮАР видит приоритеты своего председательства в укреплении экономического, политического, социального и культурного сотрудничества государств — членов БРИКС. По словам официального представителя МИД ЮАР Клейсона Моньелы, в августе текущего года ЮАР примет саммит лидеров стран БРИКС.

В свою очередь министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор заявила, что как председатель БРИКС ЮАР намерена осуществлять стратегическое руководство группой в тесном сотрудничестве с другими странами-членами, определять вместе с ними повестку дня и приоритеты в ее работе.

"Запланированы встречи на высшем уровне стран БРИКС, а также на министерском уровне, другие многочисленные мероприятия, - отметила она. - Вся работа будет вестись на основе консенсуса. Будет также обеспечена преемственность в работе БРИКС".

Президент ЮАР Сирил Рамапоса, который до конца года будет председательствовать на встречах лидеров стран БРИКС, заявил, что эта группа должна сыграть важную роль в том, чтобы возглавить процесс создания в ООН и других международных организациях новых механизмов выработки и принятия решений в целях установления более инклюзивного, справедливого и устойчивого мирового порядка. По мнению Рамапосы, группе БРИКС следует возглавить процесс реформы всей международной архитектуры в интересах большинства стран мира.

Из дипломатических кругов в южноафриканской столице ТАСС стало известно, что в ближайшие месяцы состоятся переговоры о возможном расширении БРИКС. Алжир, Аргентина и Иран уже подали заявки на присоединение к БРИКС, Саудовская Аравия, Турция и Египет объявили о своей заинтересованности в членстве в этой группе.