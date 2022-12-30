«Китай готов работать с РФ, чтобы противостоять политике односторонних действий [Запада], а также защищать суверенитет и безопасность двух стран», — сказал Си Цзиньпин.

После начала спецоперации на Украине многие страны решили отрезать РФ от остального мира. Так, президент РФ Владимир Путин заявил, что Пекин и Москва будут укреплять сотрудничество вооруженных сил, передает телеканал 360. Об этом он заявил в ходе встречи с лидером КНР.