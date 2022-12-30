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14 минут назад

Си Цзиньпин призвал Путина вместе противостоять Западу

Ura.Ru

Китай готов совместно с Россией противостоять политике Запада. об этом заявил лидер китайской Коммунистической партии Си Цзиньпин.

«Китай готов работать с РФ, чтобы противостоять политике односторонних действий [Запада], а также защищать суверенитет и безопасность двух стран», — сказал Си Цзиньпин.

Его цитирует РИА Новости.

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После начала спецоперации на Украине многие страны решили отрезать РФ от остального мира. Так, президент РФ Владимир Путин заявил, что Пекин и Москва будут укреплять сотрудничество вооруженных сил, передает телеканал 360. Об этом он заявил в ходе встречи с лидером КНР.

В мире,Видео,Цзиньпин Си,Владимир Путин,Телеканал "360° Подмосковье",
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