В Китае оценили позицию России по решению кризиса на Украине

Пекин ценит то, что Россия не отказывается от решения украинского кризиса путем переговоров. Об этом заявил китайский лидер Си Цзиньпин, пишет ТАСС.

Сегодня в формате видеоконференции прошли переговоры президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина. В ходе них Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин готов усиливать стратегическое взаимодействие с Россией «перед лицом непростой международной обстановки». А российский лидер отметил, что сейчас отношения двух стран являются лучшими за всю историю, а товарооборот РФ и Китая стал рекордным.

Председатель КНР Си Цзиньпин также затронул тему ситуации на Украине, отметив, что Пекин ценит позицию Москвы, которая не отказывается от мирного урегулирования конфликта.

«Мы обратили внимание, что российская сторона никогда не исключала возможности урегулирования конфликта на Украине путем проведения дипломатических переговоров. КНР одобряет такую позицию», - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин также отметил, что мирные переговоры не всегда проходят гладко и призвал «не ослаблять усилий», чтобы «в итоге наступил мир».

На Украине с 24 февраля проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию.