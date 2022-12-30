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16 минут назад

NY Post: мать внучки Джо Байдена требует для нее его фамилию

ТАСС

Мать девочки, отцом которой является Хантер Байден - сын президента США Джо Байдена, - подала иск в судебные инстанции, требуя изменить фамилию ребенка на Байден. Об этом сообщила в четверг газета New York Post.

NY Post: мать внучки Джо Байдена требует для нее его фамилию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, 31-летняя Лунден Робертс направила иск в суд Арканзаса. Она требует, чтобы ее четырехлетняя дочь Нэви Робертс могла получить фамилию своего отца. По словам адвоката Клинтона Ланкастера, представляющего интересы женщины, ребенок "получит преимущества, когда у него будет фамилия Байден", которая "сейчас является синонимом хорошего образования, успеха, финансовой стабильности и политической мощи".

Нэви - внебрачная дочь 52-летнего Хантера Байдена от Робертс, работавшей в стриптиз-клубе, который часто посещал сын нынешнего американского лидера. Сначала Хантер Байден отрицал факт своего отцовства, однако после проведенного в 2020 году анализа ДНК был вынужден согласиться с доводами женщины. Позже по решению суда он начал выплачивать алименты на содержание Нэви. По словам матери, никто из семьи главы государства ни разу не общался с ребенком после его рождения.

В сентябре 2022 года Хантер Байден подал иск о снижении размеров выплачиваемых алиментов из-за "изменения своего финансового состояния". В свою очередь адвокат Ланкастер попросил суд отказать ему, аргументировав это "постоянными попытками Байдена скрыть свое финансовое положение, одновременно снижая обязательства по выплате алиментов".

В мире,Джозеф Байден,
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