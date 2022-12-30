Вучич заявил о предотвращении «катастрофы с НАТО» в Косово

Сербия сумела избежать полномасштабный конфликт в Косово, который мог бы закончиться «катастрофой с НАТО ». О предотвращении подобного сценария заявил президент Сербии Александр Вучич , пишет ТАСС .

По его словам, сербским властям удалось предотвратить отправку Приштиной сил на населенный сербами север непризнанного Косово. «У нас была бы катастрофа с НАТО , нам удалось избежать ее в этот момент», — заявил Вучич .

Ситуация в Косово обострилась в конце ноября после того, как местные власти потребовали от местных сербов ездить на территории непризнанной республики только с косовскими номерами и ввели штрафы за сербские номера. За пару недель владельцам автомобилей в регионе с буквенным обозначением регистрации PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица), PZ (Призрен), GL (Гнилане), UR (Урошевац), PE (Печ), DA или ĐA (Джяковица), выданной властями Сербии, было направлено 1740 предупреждений о штрафах.