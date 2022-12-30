Вучич заявил о предотвращении «катастрофы с НАТО» в Косово

Сербия сумела избежать полномасштабный конфликт в Косово, который мог бы закончиться «катастрофой с НАТО». О предотвращении подобного сценария заявил президент Сербии Александр Вучич, пишет ТАСС.
По его словам, сербским властям удалось предотвратить отправку Приштиной сил на населенный сербами север непризнанного Косово. «У нас была бы катастрофа с НАТО, нам удалось избежать ее в этот момент», — заявил Вучич.
Ситуация в Косово обострилась в конце ноября после того, как местные власти потребовали от местных сербов ездить на территории непризнанной республики только с косовскими номерами и ввели штрафы за сербские номера. За пару недель владельцам автомобилей в регионе с буквенным обозначением регистрации PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица), PZ (Призрен), GL (Гнилане), UR (Урошевац), PE (Печ), DA или ĐA (Джяковица), выданной властями Сербии, было направлено 1740 предупреждений о штрафах.