Азиатская страна запретила вход российскому судну из-за санкций

Российское судно не смогло зайти в порт Бангладеш по причине принятия в стране решения запретить ему вход. Речь идет о Ursa Major, которое перевозит груз для строительства атомной электростанции «Руппур», сообщает New Age.
Ситуация связана с санкциями США. В стране выяснили, что судно попало под ограничения. Информация была получена из письма от американского посольства. Властей Бангладеш предупредили о том, что выгрузка с судна, а также предоставление топлива и какая-либо помощь морякам может обернуться санкциями.
По словам министра науки и технологий Йеафеша Османа, Россия проинформировала о том, что судно было отправлено по ошибке. Оно будет заменено другим для перевоза груза для АЭС «Руппур» и его доставки в порт Бангладеш.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что, по данным Lloyd`s List Intelligence, в третьем квартале количество заходов судов под российским флагом в порты ЕС составило 107. В прошлом году в этот же период число достигло 1042 ед.