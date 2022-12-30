Азиатская страна запретила вход российскому судну из-за санкций

Российское судно не смогло зайти в порт Бангладеш по причине принятия в стране решения запретить ему вход. Речь идет о Ursa Major, которое перевозит груз для строительства атомной электростанции «Руппур», сообщает New Age.

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Ситуация связана с санкциями США. В стране выяснили, что судно попало под ограничения. Информация была получена из письма от американского посольства. Властей Бангладеш предупредили о том, что выгрузка с судна, а также предоставление топлива и какая-либо помощь морякам может обернуться санкциями.

По словам министра науки и технологий Йеафеша Османа, Россия проинформировала о том, что судно было отправлено по ошибке. Оно будет заменено другим для перевоза груза для АЭС «Руппур» и его доставки в порт Бангладеш.