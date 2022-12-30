Байдена нет в списке лидеров, получивших новогоднее поздравление от Путина

Российский лидер традиционно перед 31 декабря поздравляет глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций. В прошлом году в их числе был и Байден. В том послании Путин отметил, что Россия и США как страны, несущие особую ответственность за международную и региональную стабильность, могут и должны конструктивно взаимодействовать, объединяя усилия перед лицом многочисленных вызовов и угроз, с которыми сталкивается человечество.