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17 минут назад

Байдена нет в списке лидеров, получивших новогоднее поздравление от Путина

ТАССиещё 1

Президента США Джо Байдена нет в списке лидеров, получивших поздравления от главы российского государства Владимира Путина с Новым годом и Рождеством, следует из сообщения пресс-службы Кремля.

Байдена нет в списке лидеров, получивших новогоднее поздравление от Путина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Российский лидер традиционно перед 31 декабря поздравляет глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций. В прошлом году в их числе был и Байден. В том послании Путин отметил, что Россия и США как страны, несущие особую ответственность за международную и региональную стабильность, могут и должны конструктивно взаимодействовать, объединяя усилия перед лицом многочисленных вызовов и угроз, с которыми сталкивается человечество.

Кроме того, 30 декабря 2021 года главы двух государств провели телефонный разговор, в котором также обменялись новогодними поздравлениями и наилучшими пожеланиями.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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