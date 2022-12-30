СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области

Взрывы прозвучали в Николаевской области Украины, на всей территории страны объявлена воздушная тревога. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
«Вся территория Украины в зоне воздушной тревоги», - отмечает издание в 13.09 мск.
При этом, по данным «Страны», есть информация о взрывах в Николаевской области.
В 12.49 мск предупреждение об угрозе с воздуха было объявлено в Киеве, пишет ТАСС.
«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!» - говорится в сообщении Telegram-канала киевской администрации.
Власти столицы Украины призвали горожан срочно пройти в укрытия.
Накануне на всей территории Украины также звучали сирены воздушной тревоги. После этого появились сообщения о том, что в Одессе и области прогремело несколько взрывов. В частности, сообщалось о взрывах в районе Котовского, Александровки, Фонтанки, после чего в городе пропали свет и вода.
Регулярные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины приводятся российскими войсками с 10 октября. Они начались после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным ФСБ, стоят украинские спецслужбы.