СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области

Взрывы прозвучали в Николаевской области Украины, на всей территории страны объявлена воздушная тревога. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

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«Вся территория Украины в зоне воздушной тревоги», - отмечает издание в 13.09 мск.

При этом, по данным «Страны», есть информация о взрывах в Николаевской области.

В 12.49 мск предупреждение об угрозе с воздуха было объявлено в Киеве, пишет ТАСС.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!» - говорится в сообщении Telegram-канала киевской администрации.

Власти столицы Украины призвали горожан срочно пройти в укрытия.

Накануне на всей территории Украины также звучали сирены воздушной тревоги. После этого появились сообщения о том, что в Одессе и области прогремело несколько взрывов. В частности, сообщалось о взрывах в районе Котовского, Александровки, Фонтанки, после чего в городе пропали свет и вода.