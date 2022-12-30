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6 минут назад

American Thinker назвал Украину "центром отмывания денег"

Газета.Ruиещё 1

Обозреватель журнала American Thinker Андреа Уидбург написала, что американская элита ставит Украину выше интересов народа собственного государства, так как считает ее центром для отмывания денег.

American Thinker назвал Украину "центром отмывания денег"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Тот факт, что Украина долгое время была центром отмывания денег, намекает на ответ: элита должна поддерживать ее», — говорится в публикации.

По мнению автора статьи, еще один намек на это появился, когда стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский желает принять участие во Всемирном экономическом форуме и намерен вести сотрудничество с одной из крупнейших инвестиционных компаний мира BlackRock.

Обозреватель отметил, что интересы администрации президента Соединенных Штатов совпадают с повесткой глобалистов, но не с интересами США.

В мире,Владимир Зеленский,
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