Саакашвили: «Чувствую себя на 100% украинцем»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на 100% чувствует себя украинцем. Как сообщает «Газета.ru», об этом он сказал во время интервью украинским изданиям.

«Я сам чувствую себя 100% украинцем и никогда этим так не гордился», — сказал политик.

Саакашвили добавил, что если бы сейчас он оказался в Украине, то был бы рядом с президентом страны Владимиром Зеленским. Он также рассказал, что за время конфликта на Украине многие его «украинские друзья погибли или были ранены».

Напомним, что Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года. Бывший глава государства проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, а по некоторым из них уже был осужден заочно. Сейчас бывший президент находится в тбилисской больнице. Ранее политику поставили около 20 различных диагнозов, а анализы показали наличие в организме тяжелых металлов, в том числе мышьяка.