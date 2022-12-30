СМИ: воздушную тревогу объявили в областях Украины и Киеве

Воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-карту украинского министерства цифровой трансформации.
Сейчас предупреждение действует в Киеве, в Киевской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольных украинским властям частях Херсонской и Запорожской областей.
Напомним, что российские войска наносят массированные удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Они начались после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят украинские спецслужбы. Обстрелу подвергаются объекты связи, управления и энергетики.
В четверг, 29 декабря, воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины. После этого появились сообщения о том, что в Одессе и области прогремело несколько взрывов. В частности, сообщается о взрывах в районе Котовского, Александровки, Фонтанки. В результате в городе пропали свет и вода. А метрополитен Харькова после взрывов заявил о приостановке движения поездов — предположительно, из-за отключения электричества.