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31 минуту назад

Business Insider сообщил о секретном звонке президента Украины Зеленского в США

Российская Газета

Президент Украины Владимир Зеленский перед визитом в Вашингтон совершил секретный звонок в США сенатору Митчу Макконнеллу. Об этом сообщает издание Business Insider.

В издании сообщают, что Зеленский пытался убедить главу республиканцев в сенате Митча Макконнелла передать Украине доходы от конфискованных активов российских бизнесменов, включая яхты и особняки.

После визита Зеленского в США Конгресс принял положение о предоставлении Украине активов, которые были конфискованы у российских олигархов, находящихся под санкциями. В издании отмечают, что одобрение данной меры скорее всего связано с телефонным звонком Зеленского перед визитом.

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Данное положение было принято как поправка к двухпартийному законопроекту о расходах в размере 1,7 трлн долларов, 858 млрд из которого рассчитаны на нужды обороны и 45 млрд в помощь Украине.

Ранее руководство Швейцарии высказывалось против идеи Зеленского передать Украине замороженные российские активы. Поскольку, как заявило правительство страны, для них конфискация активов для восстановления Украины не является вариантом поддержки Украины.

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