Президент Украины Владимир Зеленский перед визитом в Вашингтон совершил секретный звонок в США сенатору Митчу Макконнеллу. Об этом сообщает издание Business Insider.

В издании сообщают, что Зеленский пытался убедить главу республиканцев в сенате Митча Макконнелла передать Украине доходы от конфискованных активов российских бизнесменов, включая яхты и особняки.

После визита Зеленского в США Конгресс принял положение о предоставлении Украине активов, которые были конфискованы у российских олигархов, находящихся под санкциями. В издании отмечают, что одобрение данной меры скорее всего связано с телефонным звонком Зеленского перед визитом.

Данное положение было принято как поправка к двухпартийному законопроекту о расходах в размере 1,7 трлн долларов, 858 млрд из которого рассчитаны на нужды обороны и 45 млрд в помощь Украине.