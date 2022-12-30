МИД Украины предложил ввести санкции против патриарха Кирилла

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил Западу ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает РИА Новости.

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В интервью изданию «РБК Украина» министр рассказал, какие задания он ставит для себя на 2023 год касаемо санкций против РФ.

«Хочется еще патриарха Кирилла и пару олигархов подвести под санкции, и газ, и атомную (отрасль - прим.) – очень много всего», - сказал Кулеба.

Он также отметил, что есть «очень много разных важных санкций», которые необходимо ввести, к примеру, отключить еще большее число российских банков от SWIFT. При этом он подчеркнул, что поддержит любые санкции в отношении России.