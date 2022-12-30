В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
45 минут назад

МИД Украины предложил ввести санкции против патриарха Кирилла

Елена Прошина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил Западу ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает РИА Новости.

МИД Украины предложил ввести санкции против патриарха Кирилла
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью изданию «РБК Украина» министр рассказал, какие задания он ставит для себя на 2023 год касаемо санкций против РФ.

«Хочется еще патриарха Кирилла и пару олигархов подвести под санкции, и газ, и атомную (отрасль - прим.) – очень много всего», - сказал Кулеба.

Он также отметил, что есть «очень много разных важных санкций», которые необходимо ввести, к примеру, отключить еще большее число российских банков от SWIFT. При этом он подчеркнул, что поддержит любые санкции в отношении России.

Ранее патриарх Кирилл попал в санкционный список Великобритании. Причиной стала поддержка спецоперации на Украине. Как ответили на это в РПЦ, попытки запугать Предстоятеля Русской Церкви или заставить его отказаться от своих взглядов — бессмысленны, абсурдны и бесперспективны».

В мире,Дмитрий Кулеба,РПЦ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители