В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
22 минуты назад

2022 год оказался самым жарким в истории одной страны

Lenta.ru

2022 год оказался для Великобритании самым жарким за всю историю наблюдений. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные метеорологического бюро страны.

2022 год оказался самым жарким в истории одной страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным синоптиков, с 2003 года в стране зафиксировали 10 самых теплых лет в истории. Все четыре сезона 2022 года оказались в первой десятке рейтинга, год назвали самым теплым за 139 лет. В этот раз температура превысила рекорд 2014 года, когда значение находилось на уровне 9,8 градуса Цельсия.

Одной из причин рекордных показателей назвали изменение климата.

«Такой теплый год соответствует реальным последствиям, которые мы ожидаем в результате антропогенного изменения климата. Хотя это не означает, что каждый год будет самым теплым, вероятность более жарких лет в ближайшие десятилетия увеличивается», — заявили в бюро.

Летом на Великобританию обрушилась экстремальная жара. Во вторник, 19 июля, метеорологическая служба Великобритании зафиксировала новый температурный рекорд. Воздух в поселке Чарлвуд графства Суррей прогрелся до 39,1 градуса Цельсия. Показатель оказался выше рекорда, который был установлен в 2019 году.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители