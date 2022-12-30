2022 год оказался самым жарким в истории одной страны

2022 год оказался для Великобритании самым жарким за всю историю наблюдений. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные метеорологического бюро страны.

По данным синоптиков, с 2003 года в стране зафиксировали 10 самых теплых лет в истории. Все четыре сезона 2022 года оказались в первой десятке рейтинга, год назвали самым теплым за 139 лет. В этот раз температура превысила рекорд 2014 года, когда значение находилось на уровне 9,8 градуса Цельсия.