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51 минуту назад

«Повалить оборонный комплекс РФ»: Кулеба назвал главную цель Киева

Никита Бородкин

В 2023 году работа украинских властей будет сосредоточена на том, чтобы «повалить оборонный комплекс России с помощью санкций». Как сообщает URA.RU, об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Повалить оборонный комплекс РФ»: Кулеба назвал главную цель Киева
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Фокус номер один — любые санкции и любые шаги, усиливающие санкции и блокирующие обход санкций в отношении ракетно-дроновой индустрии РФ», — заявил он.

Также Кулеба отметил, что есть «очень много разных важных санкций», которые необходимо ввести — в их число он включил отключение еще большего числа российских банков от SWIFT, новые ограничения в отношении поставок российских энергоресурсов, атомной энергетики и прочее.

Ранее глава Украинского МИД призвал государства-члены ООН поднять вопрос о легитимности пребывания России в ООН, лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить из организации. По его словам, РФ незаслуженно является постоянном членом Совбеза. На этом основании Украина собирается инициировать «комплексный процесс» по исключению России.

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