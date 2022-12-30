«Повалить оборонный комплекс РФ»: Кулеба назвал главную цель Киева

В 2023 году работа украинских властей будет сосредоточена на том, чтобы «повалить оборонный комплекс России с помощью санкций». Как сообщает URA.RU, об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Фокус номер один — любые санкции и любые шаги, усиливающие санкции и блокирующие обход санкций в отношении ракетно-дроновой индустрии РФ», — заявил он.

Также Кулеба отметил, что есть «очень много разных важных санкций», которые необходимо ввести — в их число он включил отключение еще большего числа российских банков от SWIFT, новые ограничения в отношении поставок российских энергоресурсов, атомной энергетики и прочее.