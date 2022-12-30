Кулеба предложил «запихнуть» россиян в границы и закрыть на замок

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не допустить превращения России в эльфа и предложил «запихнуть» россиян в их границы и закрыть на замок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «РБК Украина».
«Для меня сейчас главное… утвердить в партнерах понимание того, что какой бы ни была власть в России, Россия по своей сути не изменится… Наша задача – не превратить орка в эльфа, а потушить эту агрессию… Их надо запихнуть в их границы и закрыть на замок», - заявил Кулеба.
Напомним, до этого Дмитрий Кулеба заявил, что нейтральная позиция по конфликту на Украине будет означать то же самое, что принять сторону России. Комментируя «ракетную атаку на мирные города», он обвинил Москву в «бессмысленном варварстве» и заявил, что «не может быть нейтральности перед лицом таких массовых военных преступлений».
Ранее Кулеба призвал государства-члены ООН поднять вопрос о легитимности пребывания России в ООН, лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить из организации. На это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила словами: «Собака лает, караван идет». По ее мнению, Москве никак не нужно реагировать на подобные призывы.