Кулеба предложил «запихнуть» россиян в границы и закрыть на замок

«Для меня сейчас главное… утвердить в партнерах понимание того, что какой бы ни была власть в России, Россия по своей сути не изменится… Наша задача – не превратить орка в эльфа, а потушить эту агрессию… Их надо запихнуть в их границы и закрыть на замок», - заявил Кулеба.