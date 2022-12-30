ТАС: у Киева появился новый помощник на Западе

Международная инвестиционная компания BlackRock с главным офисом в Нью-Йорке займется координацией усилий по привлечению средств для восстановления Украины, однако за ее услуги будут платить простые американцы. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал обозреватель Брэдли Девлин в статье для издания The American Conservative.
Девлин подчеркнул, что компания и Киев заключили меморандум о взаимопонимании, в рамках которого BlackRock будет консультировать Министерство экономики Украины по вопросам экономического восстановления страны.
«С уверенностью можно сказать, что украинское правительство щедро платит BlackRock за консультации по этой дорожной карте реконструкции. И кто же расплачивается за услуги компании, учитывая тот факт, что экономика Украины находится в упадке, а война — это дорогое мероприятие. Конечно же, Вашингтон, но деньгами американских налогоплательщиков», — возмущается колумнист.
Напомним, что на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился американским лидером Джо Байденом и выступил перед конгрессом. Во время визита Госдеп также объявил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи на 1,85 млрд долларов — в него входит батарея зенитных ракетных комплексов Patriot.