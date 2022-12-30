ТАС: у Киева появился новый помощник на Западе

«С уверенностью можно сказать, что украинское правительство щедро платит BlackRock за консультации по этой дорожной карте реконструкции. И кто же расплачивается за услуги компании, учитывая тот факт, что экономика Украины находится в упадке, а война — это дорогое мероприятие. Конечно же, Вашингтон, но деньгами американских налогоплательщиков», — возмущается колумнист.