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24 минуты назад

ТАС: у Киева появился новый помощник на Западе

Никита Бородкин

Международная инвестиционная компания BlackRock с главным офисом в Нью-Йорке займется координацией усилий по привлечению средств для восстановления Украины, однако за ее услуги будут платить простые американцы. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал обозреватель Брэдли Девлин в статье для издания The American Conservative.

ТАС: у Киева появился новый помощник на Западе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Девлин подчеркнул, что компания и Киев заключили меморандум о взаимопонимании, в рамках которого BlackRock будет консультировать Министерство экономики Украины по вопросам экономического восстановления страны.

«С уверенностью можно сказать, что украинское правительство щедро платит BlackRock за консультации по этой дорожной карте реконструкции. И кто же расплачивается за услуги компании, учитывая тот факт, что экономика Украины находится в упадке, а война — это дорогое мероприятие. Конечно же, Вашингтон, но деньгами американских налогоплательщиков», — возмущается колумнист.

Напомним, что на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился американским лидером Джо Байденом и выступил перед конгрессом. Во время визита Госдеп также объявил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи на 1,85 млрд долларов — в него входит батарея зенитных ракетных комплексов Patriot.

В мире,Брэдли Девлин,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Правительство Украины,Госдеп США,
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