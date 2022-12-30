Зеленский подписал закон о нацменьшинствах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах. Как свидетельствует информация на сайте Верховной рады, законопроект № 8224 возвращен в парламент с подписью главы государства в четверг, 29 декабря. Принятие этого закона является одним из условий начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Согласно тексту законопроекта, опубликованному на сайте парламента, представители нацменьшинств на Украине имеют право на самоидентификацию, свободу общественных объединений и мирных собраний, свободу выражения взглядов и убеждений, мысли, слова, совести и религии, участие в политической, экономической и социальной жизни, сохранение культурной самобытности.

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Документ также гарантирует право на свободное использование языка нацменьшинств в частной и общественной жизни, в устной и письменной формах "в пределах, не противоречащих закону". При этом в законе отдельно прописан запрет "популяризации и пропаганды" России и действий ее государственных деятелей и органов, "которые создают позитивный образ".

Закон предписывает правительству в шестимесячный срок принять меры по приведению всей нормативной базы в соответствие с данным документом, обеспечив вступление его в силу. Кроме того, закон требует утвердить государственную целевую программу "по обеспечению развития единства в разнообразии национальных меньшинств на 5-10 лет".

По данным последней переписи населения Украины, проведенной в 2001 год, на долю представителей национальных меньшинств приходилось 22,18% населения страны. Самой крупной этнической группой были русские, которые составляли 17,3%.